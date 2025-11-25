Alperen Şengün'den eski takım arkadaşına olay hareket

- Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 114-92 yendi.
- Alperen Şengün, Dillon Brooks'a karşı sayı atıp dikkat çeken bir hareket yaptı.
- Şengün'ün bu hareketi sosyal medyada gündem oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Phoenix Suns'ı 114-92 yendi.
Mortgage Matchup Center'da Suns'a konuk olan Rockets'ta yaklaşık 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.
ALPEREN 18 SAYIYLA OYNADI
Amen Thompson 28 ve Aaron Holiday 22 sayıyla Batı Konferansı 4'üncüsü Rockets'ın 11. galibiyetine katkı sağladı.
Suns'ta ise Dillon Brooks'un 29 ve Devin Booker'ın 18 sayısı, sezonun 7. mağlubiyetini önleyemedi.
HAREKETİ GÜNDEM OLDU
Öte yandan mücadelede Alperen Şengün'ün, eski takım arkadaşı Dillon Brooks'a da takılmayı unutmadı.
Milli yıldız, Dillon Brooks'un üstünden bulduğu sayı sonrası 'çok kısasın' hareketi yaptı.
Bu görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.