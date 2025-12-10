Galatasaray taraftarının tepkisini çeken istatistik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

II-Louis Stadyumu'nda oynanan maçı Monaco, 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, Monaco kalesinde üst üste pozisyonlar buldu.

İKİNCİ YARIDA HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ile net fırsatlardan yararlanamayarak devreye 0-0 beraberlikle girdi.

Galatasaray adına ikinci yarıda her şey tersine döndü. Rakibinin baskısına cevap veremeyen Okan Buruk'un öğrencileri, hücum etmekte çok zorlandı.

İSABETLİ ŞUT ATAMADAN MAÇI TAMAMLADILAR

Kalesinde golü de gören Galatasaray, buna rağmen baskısını artıramayınca ikinci yarıda rakip kaleye isabetli şut atamadan maçı tamamladı.

Galatasaray taraftarı, sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunarak ikinci yarıdaki oyuna tepki gösterdi.