Günay Güvenç oyuna girer girmez golü yedi Galatasaray, Monaco deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine 68. dakikada kaleye geçen Günay Güvenç, daha pozisyonunu alamadan yediği golle maçın en çok konuşulan ismi oldu.

Göster Hızlı Özet Galatasaray, Monaco deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle Günay Güvenç, 68. dakikada kaleye geçti ve hemen gol yedi.

Günay'ın gol yemesi, maçın en çok konuşulan olayı oldu. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Temsilcimiz Galatasaray, dün Şampiyonlar Ligi'nde Monaco deplasmanına konuk oldu. Mücadelede sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine 1-0 yenildi. Mücadelenin 68. dakikada yaşanan kaleci değişikliği ve hemen ardından gelen gol, geceye damgasını vurdu. Maçın kırılma anı, ikinci yarının ortalarında yaşandı. Monaco'nun köşe vuruşu kullanmaya hazırlandığı esnada oyuncu değişikliği gerçekleşti. OYUNA GİRDİKTEN HEMEN SONRA GOLÜ YEDİ Sakatlık nedeniyle kenara gelen Uğurcan Çakır'ın yerine eldivenleri devralan Günay Güvenç, kalesine geçtiği ilk anda büyük bir şok yaşadı. Henüz yerini tam olarak alamayan tecrübeli eldiven, altıpas içine yapılan sert ortada kararsız kaldı. Önce topa hamle yapan, ardından kalesine dönmeye çalışan Günay, Folarin Balogun'un vuruşuna engel olamadı. UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI Talihsiz gol öncesinde Galatasaray kalesini koruyan Uğurcan Çakır ise sergilediği performansla dikkat çekti. İkinci yarıda Monaco'nun geliştirdiği ataklarda kalesini gole kapatan ve bir de penaltı kurtaran Uğurcan, takımının oyunda kalmasını sağladı. Ancak 68. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen başarılı kaleci, yerini Günay Güvenç'e bırakmak zorunda kaldı. Eshspor Haberleri Galatasaray'ın Monaco yenilgisi Fransız basınının gündeminde

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tur ihtimalleri

Galatasaray taraftarının tepkisini çeken istatistik