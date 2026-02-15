Alperen Şengün'nden All Star açıklaması: İnşallah her yıl burada olmak istiyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Okyanus ötesinde büyük gurur...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, üst üste ikinci kez NBA All-Star maçında forma giyecek.

Bu yıl 14-16 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de forma giyeceği Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2026 organizasyonu için geri sayım başladı.

"BURADA OLMAMAK HAYAL KIRIKLIĞI OLURDU"

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Inglewood kentindeki Intuit Dome'da düzenlenen Medya Günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alperen Şengün, Türkiye'deki insanların gece kalkıp kendisini takip etmesinin anlam ifade ettiğini söyledi.

Alperen Şengün, "Türkiye'de gece saat 04.00'te, 05.00'te beni takip edenler benim için anlam ifade ediyor. Geçen sene ilk olduğu için daha heyecanlıydım ama bu sene de 'burada olmalıyım zaten' dedim. Burada olmamak benim için hayal kırıklığı olabilirdi." dedi.

"ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

İkinci kez All Star seçilen Şengün, bu konuda son derece gururlu olduğunu belirterek "Türkiye'yi, ailemi en iyi şekilde burada temsil etmek benim için çok büyük bir gurur.

İnşallah her yıl burada olmak istiyorum, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"BURANIN EN ÖNEMLİ OLAYI AİLE İLE ZAMAN GEÇİREBİLMEK"

Ailesiyle beraber olduğu için mutlu olduğunu vurgulayan milli oyuncu, "Buranın en önemli kısımlarından biri aileyle zaman geçirebilmek.

Abilerimle ve ilk hocamla zaman geçirmek güzel bir anı olacak." diye konuştu.

AVRUPA BASKETBOLU HAKKINDA DA KONUŞTU

Basketbol Avrupa Ligi'nde oynanan Panathinaikos-Fenerbahçe Beko hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan 23 yaşındaki oyuncu her iki takımı da Final Four'da görmek istediğini dile getirdi.

Alperen Şengün, "Ergin Ataman benim de koçum ve Fenerbahçe de ülkemin takımı. Bu maçta bir tarafı tutamazsınız. Harika bir maçtı, harika bir basketbol oynadılar ve son dakikada kaybettiler." şeklinde konuştu.

OLİMPİYATLAR SORUSU

Olimpiyatlar hakkında sorulan, "Hangi Olimpiyat sporunda iyi olacağınızı düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yüzmede gerçekten iyi olurdum." cevabını veren Houston Rockets'ın yıldızı, babasının balıkçı olmasından dolayı çocukluğunda çok defa yüzme sporu yaptığını ifade etti.

Alperen Şengün, ayrıca A Milli Basketbol Takımı'nı 2028 Olimpiyatları'na taşımalarının hedeflerinden biri olduğunun altını çizdi.