Spike Lee'den All-Star etkinliğinde Filistin'e destek

- Spike Lee, NBA All-Star etkinliğinde Filistin desenli çantayla Filistin'e destek verdi.
- Lee, Filistin bayrağı ve kefiyesi içeren çantayı Los Angeles'ta sergilenen maçlarda kullandı.
- Irkçılık karşıtı duruşuyla bilinen yönetmen, sosyal medyada da Filistin'e dikkat çekiyor.
Ünlü film yönetmeni Spike Lee, Filistin'e desteğini NBA maçlarında "Filistin desenli çanta" ile gösterdi.
ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan NBA All-Star hafta sonu maçlarını salondan takip eden Spike Lee'nin, Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren çantayı kullandığı görüldü.
DESTEK VERMİŞTİ
Irkçılık karşıtı ve insan hakları temalı duruşuyla tanınan Lee, daha önce de sosyal medya hesaplarından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek için Filistin bayrağı paylaştı.