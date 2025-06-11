Anadolu Efes - Beşiktaş yarı final serisinde dördüncü maç heyecanı
AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

EFES, 2-1 ÖNDE

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

EFES KAZANIRSA FİNALE ÇIKACAK

Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.

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Emre Çalışkan
Editor