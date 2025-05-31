Anadolu Efes, Ercan Osmani'nin sözleşmesini uzattı

AA & Ensonhaber
Anadolu Efes Spor Kulübü, milli basketbolcu Ercan Osmani ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başarılı oyuncumuz Ercan Osmani, 2 sezon daha Anadolu Efes'te" ifadeleri kullanıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 29 müsabakada ortalama 18 dakika 39 saniye süre alan 26 yaşındaki uzun forvet, 8,59 sayı, 4,1 ribaunt, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.
Milli basketbolcu, EuroLeague'de ise 39 karşılaşmada 16 dakika 35 saniye sahada kaldı.
Ercan, bu kulvarda 6,5 sayı, 2,9 ribaunt ve 1 asist ortalamayla oynadı.
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