Anadolu Efes evinde Asvel'e yenildi

EuroLeague'in 30. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa'nın Asvel ekibini ağırladı.

Mücadeleyi 91-88'lik skorla Asvel kazandı.

Bu sonuçla 21. kez mağlup olan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Bayern Münih deplasmanına gidecek.

8. galibiyetini elde eden Asvel ise Paris Basketbol ile karşılaşacak.

ANADOLU EFES: 91 - ASVEL: 88

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Jakub Zamojski (Polonya), Alberto Baena (İspanya)

Anadolu Efes: Loyd 5, Weiler-Babb 8, Dozier 6, Poirier 4, Ercan Osmani 4, Şehmus Hazer 20, Lee 18, Cordinier 2, Smits 12, Swider 2, Jones 7

Asvel: Seljaas 15, Angola 26, Ajinca, Watson 10, Vautier 7, Heurtel 14, Massa 6, Jackson 2, Lighty 4, Traore 7 Harrison

1. Periyot: 19-26

Devre: 47-49

3. Periyot: 62-68

Beş faulle çıkan: 36.44 Seljaas (Asvel)