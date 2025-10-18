Anadolu Efes evinde Panathinaikos'a yenildi

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 5. haftasında Panathinaikos'a 95-81 yenildi.
- Anadolu Efes'te sakatlıklar yaşanırken, Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven Panathinaikos'ta etkili oldu.
- EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini alan Anadolu Efes, bir sonraki maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
EuroLeague'in 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.
Panathinaikos, mücadeleyi 95-81'lik skorla kazandı.
Anadolu Efes'te ilk periyotta Ercan Osmani, ikinci periyotta ise Papagiannis sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Panathinaikos'ta forma giyen milli basketbolcularımızdan Cedi Osman 29, Ömer Faruk Yurtseven 15 sayıyla oynadı.
Anadolu Efes'te Shane Larkin ise 18 sayı kaydetti.
EuroLeague'deki 3. mağlubiyetini alan Anadolu Efes, sıradaki maçında bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi konuk edecek.
4. galibiyetini elde eden Panathinaikos ise Virtus Bologna deplasmanına gidecek.
ANADOLU EFES: 81 - PANATHINAIKOS: 95
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya), Eduard Udyanskyy (Büyük Britanya)
Anadolu Efes: Larkin 18, Weiler-Babb 5, Cordinier 5, Ercan Osmani 4, Papagiannis 4, Beaubois 3, Loyd 13, Smits 7, Dozier 15, Swider 3, Jones 4, Şehmus Hazer
Panathinaikos: Nunn 4, Sloukas 7, Cedi Osman 29, Hernangomez 9, Ömer Faruk Yurtseven 15, Shorts 7, Kalaitzakis 3, Holmes 10, Grant 11, Mitoglou, Toliopoulos, Rogkavopoulos,
1. Periyot: 21-22
Devre: 42-43
3. Periyot: 52-69