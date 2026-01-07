Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi

- Anadolu Efes, EuroLeague'in 20. haftasında Paris Basketbol'a 84-79 yenildi.
- Bu mağlubiyet, Anadolu Efes'in üst üste 4., toplamda ise 14. yenilgisi oldu.
- Anadolu Efes, bir sonraki maçında Olimpia Milano ile karşılaşacak.
EuroLeague'in 20. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Fransa'nın Paris Basketbol takımını ağırladı.
Paris, mücadeleyi 84-79'luk skorla kazandı.
Bu sonuçla üst üste 4., toplamda 14. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano deplasmanına gidecek.
7. galibiyetini elde eden Paris ise Monaco ile karşılaşacak.
ANADOLU EFES: 79 - PARIS BASKETBOL: 84
Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Arnau Padros (İspanya)
Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Lee 17, Cordinier, Ercan Osmani 15, Dessert 8, Loyd 12, Jones 2, Beaubois 2, Smits 8, Dozier 9, Swider
Paris Basketbol: Hifi 27, Morgan, Rhoden 15, M'Baye 10, Faye 2, Cavaliere 5, Herrera 10, Dokossi, Ouatarra 2, Robinson 11, Ayayi, Shahrvin 2
1. Periyot: 21-19
Devre: 39-40
3. Periyot: 64-65