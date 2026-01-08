Abone ol: Google News

Bursaspor, Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı

2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'dan Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 21:19
Bursaspor, Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı
  • Bursaspor, Süper Lig'den Soner Aydoğdu'yu transfer etti.
  • 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyerinde birçok takımda forma giydi.
  • Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiriyor.

2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeşil-beyazlılar Süper Lig'in tecrübeli orta saha oyuncularından Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

FUTBOLA GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BAŞLADI

Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 35 yaşındaki Soner Aydoğdu, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Antalyaspor ve Samsunspor'da forma giydi.

Eshspor Haberleri