Bursaspor, Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı

- Bursaspor, Süper Lig'den Soner Aydoğdu'yu transfer etti.
- 35 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kariyerinde birçok takımda forma giydi.
- Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiriyor.
2. Lig'de mücadele eden Bursaspor, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Yeşil-beyazlılar Süper Lig'in tecrübeli orta saha oyuncularından Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.
FUTBOLA GENÇLERBİRLİĞİ'NDE BAŞLADI
Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başlayan 35 yaşındaki Soner Aydoğdu, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Antalyaspor ve Samsunspor'da forma giydi.