Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv'e kaybetti

EuroLeague'in 23. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 43-33 önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci yarıda rakibine direnemedi ve salondan 71-66 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla 7'si üst üste olmak üzere 17. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olympiakos'u konuk edecek.

16. galibiyetini elde eden Hapoel Tel Aviv ise Partizan deplasmanına gidecek.

HAPOEL TEL AVIV: 71 - ANADOLU EFES: 66

Hakemler: Robert Lottermoser, Piotr Pastusiak, Michele Rossi

Hapoel Tel Aviv: Bryant 12, Oturu 8, Micic 3, Motley 1, Madar 2, Jones 16, Wainright 13, Odiase 2, Blakeney 6, Malcolm 8

Anadolu Efes: PJ Dozier 15, Weiler-Babb 6, Cordinier 5, Ercan Osmani 10, Dessert 2, Kai Jones 2, Lee 20, Smits 3, Swider, Erkan Yılmaz, Beaubois 3

1. Periyot: 14-19

Devre: 33-43

3. Periyot: 50-53

5 faulle oyundan çıkan: Cordinier (Anadolu Efes)