Anadolu Efes, Mersinspor'a şans tanımadı

- Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Mersinspor'u 93-80 yendi.
- Bu galibiyetle Anadolu Efes, 14 maçta 8 galibiyet elde etti.
- Mersinspor ise sezonun 10. mağlubiyetini aldı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes ile Mersinspor karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 93-80'lik skorla ev sahibi takım Anadolu Efes oldu.
Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, 14. maçında 8. galibiyetini elde etti. Akdeniz temsilcisi ise 10. kez mağlup oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin
Anadolu Efes: Loyd 8, Lee 9, Dessert 19, David Mutaf 22, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 3, Fenemen, Dozier 8, Swider 13, Erkan Yılmaz 2, Jones
Mersinspor: Cowan 8, Cruz 11, Ege Tırpancı 4, White 13, Chassang 4, Olaseni 13, Cobbs 14, March 9, Leon Apaydın 4, Koray Çekici
1. Periyot: 23-16
Devre: 52-43
3. Periyot: 72-67
Beş faulle çıkan: 38.46 David Mutaf (Anadolu Efes)