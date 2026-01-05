Abone ol: Google News

Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ömer Faruk Turtay oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 12:10
Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

VAR'DA TURTAY GÖREV YAPACAK

Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak.

