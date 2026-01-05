Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

VAR'DA TURTAY GÖREV YAPACAK

Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak.