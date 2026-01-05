Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR'ı Ömer Faruk Turtay oldu

- Galatasaray-Trabzonspor Süper Kupa yarı finali, Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak.
Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, bugün saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda karşılaşacak.
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
VAR'DA TURTAY GÖREV YAPACAK
Aydın'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.
Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Hakan Yemişken ile Candaş Elbil görev yapacak.