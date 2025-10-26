Anadolu Efes, Trabzonspor karşısında kazandı

- Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 81-74 yendi.
- İlk yarıyı 37-35 önde tamamlayan Anadolu Efes, üçüncü periyotta farkı artırarak son çeyrekte üstünlüğünü korudu.
- Karşılaşmanın en skorer ismi ise 23 sayıyla Trabzonsporlu Reed oldu.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasındaki karşılaşmada Trabzonspor ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 81-74'lük skorla konuk takım Anadolu Efes oldu.
İLK PERİYOT EŞİTLİKLE SONA ERDİ
Karşılaşmanın ilk sayısı 3. dakikada Trabzonsporlu Okben Ulubay'ın üç sayılık atışıyla geldi.
Bordo-mavili takım, ilk 5 dakikada rakibine 9-4 üstünlük sağlamasına rağmen Anadolu Efes, Şehmus Hazer'in katkısıyla skoru 13-13'e getirdi. Trabzonspor, rakibine Reed ve Grant'ın isabetli basketleriyle karşılık verirken ilk periyot 17-17 beraberlikle tamamlandı.
EFES, İLK YARIYI ÖNDE BİTİRDİ
Konuk ekibin ikinci periyota hızlı başlamasına karşın 15. dakika 25-25'lik eşitlik ile geçildi. Anadolu Efes, Swider'in son saniyelerde kullandığı 2 serbest atışı sayıya çevirmesiyle ilk yarıyı 37-35 önde bitirdi.
EFES, ÜÇÜNCÜ PERİYOTU DA ÖNDE TAMAMLADI
Anadolu Efes, üçüncü periyotta ekili oyununu sürdürürken Lody, Şehmus Hazar ve Swider'in isabetli atışlarıyla 23. dakikada farkı 7'ye çıkardı: (39-46). Hücumda Reed ve Tinkle ile sayılar bulan Trabzonspor, 28. dakikada 52-50 önde geçti. Trabzonspor'da Berk Demir'in dışarıdan bulduğu sayılara Smits'le karşılık veren Anadolu Efes, üçüncü periyotu da 61-60 önde tamamladı.
KAZANAN ANADOLU EFES
Karşılaşmanın son çeyreğine üstünlüğünü koyan Anadolu Efes 37. dakikayı 75-72 önde geçirdi. Anadolu Efes, maçın geri kalanında 6 sayı daha bularak karşılaşmayı 81-74 kazandı.
Karşılaşmanın en skoreri 23 sayı ile Trabzonsporlu oyuncu Reed oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Tolga Edis
Trabzonspor: Reed 23, Tinkle 8, Cem Ulusoy, Okben Ulubay 8, Delgado 10, Grant 7, Berk Demir 11, Yeboah 3, Taylor 2, Silins 2
Anadolu Efes: Şehmus Hazer 19, Loyd 8, Dessert 4, Swider 11, Erkan Yılmaz 6, Smits 8, Beaubois 2, Dozier 13, David Mutaf 3, Jones 7
1. Periyot: 17-17
Devre: 35-37
3. Periyot: 60-61