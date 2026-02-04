Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi İstanbul'a getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı.

Sarı-lacivertliler, orta sahasını Lazio'dan bir başka Fransız Matteo Guendouzi'yle güçlendirirken, forvete de Sidiki Cherif takviyesini yapmıştı.

5 İSMİN 3'Ü FRANSIZ

Uzun süredir görüşme halinde olunan N'Golo Kante'yle de anlaşmaya varan Fenerbahçe, deneyimli futbolcuyla orta sahasına bir takviye daha yapmış oldu.

Kante, Fenerbahçe tarihinin yedinci Fransız oyuncusu olurken, sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı 5 ismin 3'ünün Fransız olması da dikkati çekti.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fransız futbolcu N'Golo Kante, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertlilerin 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

"BAZI HİKAYELER ZAMAN ALIR AMA YARIM KALMAZ"

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcunun transferine ilgiyi, "Bazı hikayeler zaman alır ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante." açıklamasını yapmıştı.

TRANSFER KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin euro imza parası verileceği duyuruldu.

Kulübün, bu sezonun kalan bölümü için Kante’ye 5 milyon 500 bin euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon euro ücret ödeyeceği kaydedildi.

KANTE'NİN KARİYERİ

Futbola Fransa'nın Suresnes ekibinde başlayıp Boulogne'a transfer olan Kante, burada geçirdiği 3 sezonun ardından Caen'e imza attı.

Caen'deki 2 sezonluk performansının ardından Premier Lig ekibi Leicester City'le anlaşmaya varan Kante, 2015-2016 sezonunda yaşanan şampiyonluğun ardından Chelsea'nin yolunu tuttu.

Kante, 2016-2017 sezonunda da Chelsea'de yampiyonluk yaşayarak üst üste 2 sezonda 2 farklı takımda Premier Lig'i kazandı.

2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın as oyuncusu olan Kante, milli takımla kupayı kaldırmayı başardı.

Chelsea'de 7 sezon kalan, bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanan Kante, 2023-2024 sezonu başında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibiyle anlaşmaya vardı.

Kante, 2024-2025 sezonunda Suudi Arabistan'da hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşadı.

KANTE'NİN İSTANBUL'A GELİŞİNDEN KARELER