Bahçeşehir Koleji, Avrupa Kupası'nda yarın İspanya'nın BAXI Manresa ekibine konuk olacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu beşinci haftasında yarın İspanya'nın BAXI Manresa takımına konuk olacak.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 10:07
  • Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası A Grubu beşinci haftasında BAXI Manresa'ya konuk olacak.
  • Maç, Nou Congost Spor Salonu'nda TSİ 22.45'te başlayacak.
  • Namağlup Bahçeşehir Koleji, grupta birinci sırada yer alırken, BAXI Manresa üçüncü sırada bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu beşinci haftasında yarın İspanya'nın BAXI Manresa'yla karşı karşıya gelecek...

İspanya'nın Manresa bölgesindeki Nou Congost Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

BAHÇEŞEHİR 4'TE 4 YAPTI 

BKT Avrupa Kupası'nda 4'te 4 yapan Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nda namağlup şekilde ilk sırada yer alıyor.

Organizasyondaki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan BAXI Manresa ise grupta 3. sırada bulunuyor.

