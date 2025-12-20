Ciro Immobile'li Bologna, Inter'i penaltılarla eleyerek finale yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İtalya Süper Kupa yarı final maçında Bologna ile Milan karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bologna, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Inter'i seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti.

MAÇ PENALTILARA KALDI

Inter, Marcus Thuram'ın 2. dakikada attığı golle öne geçti.

Bologna, 35. dakikada Riccardo Orsolini'nin penaltı golüyle skoru eşitledi. Maçın normal süresi 1-1 bitti ve direkt penaltılara geçildi.

SON SÖZÜ IMMOBILE SÖYLEDİ

Inter'de Martinez ve de Vrij penaltı atışlarında başarılı olurken, Bastoni, Barella ve Bonny penaltıları kaçırdı.

Bologna'da Ferguson, Rowe ve Ciro Immobile penaltıları gole çevirdi. Moro ve Miranda ise başarılı olamadı.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

FİNALDE NAPOLİ İLE KARŞILACAKLAR

Bu sonuçla birlilkte Bologna, kupada finale yükseldi.

Bologna 22 Aralık Pazartesi günü finalde Napoli ile karşı karşıya gelecek.