Sadettin Saran yurda giriş yaptı: Taraftarlar havalimanında karşıladı

Dün akşamın son dakika gelişmesi...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’a "Uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak" suçlamaları yöneltildi.

İTALYA'DA TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPIYORDU

Bu sıralarda Sadettin Saran, transfer görüşmeleri kapsamında İtalya'nın Milano kentinde bulunuyordu.

YURDA GİRİŞ YAPTI

İfade vermek için yurda dönen Saran'ın özel uçağı, gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

FENERBAHÇE TARAFTARI DESTEK VERDİ

Saran'ı havalimanında karşılayan taraftarlar, "Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle" sloganları atarken kısa bir açıklama yapan Saran, kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Fenerbahçeli taraftarlar, aracına geçen Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.

Taraftarlara kısa bir konuşma yapan Sadettin Saran, "Taraftara teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

İFADE VERECEK

Fenerbahçeli bazı yöneticiler ile çok sayıda taraftar da Başkan Sadettin Saran'a destek vermek amacıyla havalimanında hazır bulundu.

Saran'ın şu saatlerde Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade vermesi bekleniyor.