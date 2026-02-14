Abone ol: Google News

Bahçeşehir Koleji, Erokspor'u mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Erokspor'u 72-60 yendi.

Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 17:11
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Erokspor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-60'lık skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis

Erokspor: Pangos 3, Simmons 14, Cornelie 12, Egehan Arna 11, Love 6, Crawford 7, Galloway 2, Thomas Akyazılı 3, Thurman 2, Ahmet Düverioğlu

Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Furkan Haltalı 3, Flynn 9, Ponitka 10, Cavanaugh 12, Ford 6, Mitchell, İsmet Akpınar 7, Williams 6, Göktuğ Baş

1. Periyot: 20-24

Devre: 29-39

3. Periyot: 46-49

