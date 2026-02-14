Bahçeşehir Koleji, Erokspor'u mağlup etti

- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Erokspor'u 72-60 mağlup etti.
- Maç, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti ve Bahçeşehir Koleji, baştan sona üstün bir performans sergiledi.
- Erokspor ise Simmons ve Cornelie'in çabalarına rağmen mağlubiyetten kurtulamadı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Erokspor ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-60'lık skorla konuk takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Tolga Edis
Erokspor: Pangos 3, Simmons 14, Cornelie 12, Egehan Arna 11, Love 6, Crawford 7, Galloway 2, Thomas Akyazılı 3, Thurman 2, Ahmet Düverioğlu
Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Furkan Haltalı 3, Flynn 9, Ponitka 10, Cavanaugh 12, Ford 6, Mitchell, İsmet Akpınar 7, Williams 6, Göktuğ Baş
1. Periyot: 20-24
Devre: 29-39
3. Periyot: 46-49