ESH Spor, Trabzonspor taraftarına sordu: Oulai'yi kaça satarsınız?

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadı'nda oynanacak müsabaka Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

SÖZ TARAFTARDA

Bu dev maçın öncesinde ESH Spor, taraftarların nabzını tuttu. ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Trabzonsporlu futbolseverlere mikrofon uzattı.

Palavar, bordo-mavili taraftarlara "Christ Inao Oulai'yi kaç milyon euro bonservis bedeli karşılığında satarsınız?" sorusunu yöneltti.

BEKLENTİ 40 MİLYON EURO

Bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlar, Fildişili orta saha oyuncusu için en az 40 milyon euro bonservis istediklerini söyledi.

Trabzonsporlular, genç orta saha oyuncusunun ne olursa olsun Süper Lig'den bir takıma satılmaması gerektiğinin altını çizdi.