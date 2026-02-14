ESH Spor, Trabzonspor taraftarına sordu: Oulai'yi kaça satarsınız?

- ESH Spor, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlara "Oulai'yi kaça satarsınız?" sorusunu yöneltti.
- Taraftarlar, Fildişili futbolcu için en az 40 milyon euro istediklerini belirtti.
- Ayrıca Oulai'nin Süper Lig'den bir takıma satılmaması gerektiğini vurguladılar.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadı'nda oynanacak müsabaka Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.
SÖZ TARAFTARDA
Bu dev maçın öncesinde ESH Spor, taraftarların nabzını tuttu. ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Trabzonsporlu futbolseverlere mikrofon uzattı.
Palavar, bordo-mavili taraftarlara "Christ Inao Oulai'yi kaç milyon euro bonservis bedeli karşılığında satarsınız?" sorusunu yöneltti.
BEKLENTİ 40 MİLYON EURO
Bordo-mavili renklere gönül veren taraftarlar, Fildişili orta saha oyuncusu için en az 40 milyon euro bonservis istediklerini söyledi.
Trabzonsporlular, genç orta saha oyuncusunun ne olursa olsun Süper Lig'den bir takıma satılmaması gerektiğinin altını çizdi.