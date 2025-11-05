Bahçeşehir Koleji, Hapoel Bank Jahav'a mağlup oldu

- Bahçeşehir Koleji, EuroCup A Grubu'nun altıncı haftasında Hapoel Bank Jahav'a 90-82 yenildi.
- Müsabaka, Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynandı.
- Maçta en skorer isim 27 sayıyla Hapoel Bank Jahav'dan Harper oldu.
EuroCup A Grubu'nun altıncı haftasında temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Bank Jahav takımı ile karşı karşıya geldi.
Sırbistan'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 90-82'lik skorla Hapoel Bank Jahav oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Emilio Perez (İspanyol), Igor Dragojevic (Karadağ), Gentian Cici (Almanya)
Bahçeşehir Koleji: Homesley 5, Mitchell 4, Flynn 28, Cavanaugh 11, Williams 11, Koprivica 2, Furkan Haltalı 1, Ponitka 4, Hale 12, Kenan Sipahi 4, İsmet Akpınar
Hapoel Bank Jahav: Harper 27, Carrington 9, Wiley 14, Winston 9, Zoosman 13, Smith 16, James 2, Skapintsev, Huber
1. Periyot: 22-27
Devre: 41-48
3. Periyot: 56-66