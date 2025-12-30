Fenerbahçe, Christopher Nkunku için harekete geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2 Ocak tarihinde başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'de çalışmalar başladı.

Samsunsporlu Anthony Musaba'yı açıklamaya hazırlanan Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yapacak.

Sarı-lacivertliler, bu hafta sonu Milan'ın evinde Hellas Verona'yı 3-0 yendiği Serie A maçında iki golle yıldızlaşan ve takımının üç puan kazanmasında büyük pay sahibi olan Christopher Nkunku'yu renklerine bağlamak istiyor.

TEMAS KURULDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Nkunku'nun durumunu öğrenmek için Milan ile temas kurdu.

Transferde Fransız futbolcunun kararının etkili olacağı belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Milan forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan 28 yaşındaki isim, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

BONSERVİSİNE 37 MİLYON EURO VERİLDİ

Milan, yaz transfer döneminde Chelsea'den kadrosuna kattığı Nkunku için 37 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

PİYASA DEĞERİ 32 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun, kulübü Milan ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TEDESCO'YLA PARLADI

Kariyerinin en parlak dönemini, Domenico Tedesco'nun Leipzig'i çalıştırdığı dönemde geçiren Nkunku; İtalyan teknik adamın öğrencisi olarak çıktığı 38 maçta 41 gole doğrudan katkı (27 gol - 14 asist) sağlamıştı.