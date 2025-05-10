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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bireysel ödüllerin sahipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bireysel ödüllerin sahipleri belli oldu Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan James Palmer Jr. ile Will Cummings, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi ilk ve ikinci beşinde yer aldı. Sezonun MVP'si ise Tenerife'den Marcelinho Huertas seçildi.