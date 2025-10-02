Abone ol: Google News

Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası Galatasaray ile TOFAŞ arasında oynanacak maçla başlayacak.

Yayınlama Tarihi: 02.10.2025 18:02
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

2. HAFTANIN PROGRAMI

Yarın:

19.00 Galatasaray-TOFAŞ 

4 Ekim Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor

15.30 Mersinspor-Beşiktaş

18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji

5 Ekim Pazar:

15.30 Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket

18.00 Karşıyaka-Merkezefendi Belediyesi Basket

20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes

6 Ekim Pazartesi:

19.00 Fenerbahçe-Aliağa Petkimspor

Eshspor Haberleri