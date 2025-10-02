Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yaşanacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
2. HAFTANIN PROGRAMI
Yarın:
19.00 Galatasaray-TOFAŞ
4 Ekim Cumartesi:
13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor
15.30 Mersinspor-Beşiktaş
18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji
5 Ekim Pazar:
15.30 Büyükçekmece Basketbol-Manisa Basket
18.00 Karşıyaka-Merkezefendi Belediyesi Basket
20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes
6 Ekim Pazartesi:
19.00 Fenerbahçe-Aliağa Petkimspor