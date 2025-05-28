Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları başlıyor

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçları yarından itibaren oynanacak.
Ligi ilk 6 sırada tamamlayan takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes, TOFAŞ, Bahçeşehir Koleji ve Mersinspor doğrudan play-off'a kaldı.
İlk 6'yı takip eden 4 ekibin oynadığı play-in maçlarının ardından Galatasaray ile Türk Telekom da play-off'ta yer alma hakkını elde etti.
Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve TOFAŞ, çeyrek final ilk maçlarında ev sahibi takım olarak sahne alacak.
Play-off eşleşmelerinde iki galibiyete ulaşacak ekipler adını yarı finale yazdıracak.
ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
Yarın:
18.00 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (TOFAŞ)
20.30 Fenerbahçe-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
30 Mayıs Cuma:
18.00 Anadolu Efes-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Sinan Erdem)
31 Mayıs Cumartesi:
18.00 Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe (Ankara)
1 Haziran Pazar:
18.00 Mersinspor-Anadolu Efes (Servet Tazegül)
20.30 Galatasaray-Beşiktaş (Basketbol Gelişim Merkezi)
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