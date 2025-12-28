Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u son saniye üçlüğüyle yendi

- Beşiktaş, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Aliağa Petkimspor'u 75-72 mağlup etti.
- Jonah Mathews'un son saniye üçlüğü galibiyeti getirdi.
- Beşiktaş, böylece ligde 13'te 13 yaparak liderliğini sürdürdü.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında, Aliağa Petkimspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
ENKA Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, son saniyede bulduğu üçlükle konuk takım Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ SON SANİYE ÜÇLÜĞÜYLE KAZANDI
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda üstünlüğün sürekli el değiştirdiği çok çekişmeli maçın ilk periyodu 18-23, ilk yarısı 41-37, üçüncü periyodu 56-54 sonuçlandı.
Ev sahibi Petkimspor, Yunus Sonsırma'nın üçlüğüyle son periyodun bitimine 5 dakikada kala farkı 6 sayıya çıkararak, son 1 dakika 55 saniyeye de 72-66 önde girdi.
Jonah Mathews'un üst üste basketleriyle farkı 2 sayıya indiren Beşiktaş, Anthony Brown'ın basketiyle bitime 31 saniye kala skoru 72-72'ye getirdi.
Petkimspor mola alıp son hücumda Efianayi'yle atışı değerlendiremezken, savunma ribaundunu alan Beşiktaşlı Mathews son saniye üçlüğüyle takımını galibiyete taşıdı: 72-75.
BEŞİKTAŞ 13'TE 13 YAPTI
Ligde 13'te 13 yaparak liderliğini sürdüren siyah-beyazlılarda maçın yıldızı olan Mathews, 21 sayıyla oynadı.
5 galibiyette kalan Petkim'e Sajus'un 22 sayısı yetmedi.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
Aliağa Petkimspor: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Sonsırma 8, Sajus 22
Beşiktaş: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7
1'inci Periyot: 18-23
İlk Yarı: 41-37
3'üncü Periyot: 56-54