Basketbolda kupa finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşacak

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ikinci maçta Fenerbahçe ile Türk Telekom karşılaştı.

Fenerbahçe, rakibini 86-78 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, üst üste ikinci kez şampiyonluk maçına çıkacak.

Final müsabakası 22 Şubat Pazar akşamı oynanacak.

FENERBAHÇE: 86 - TÜRK TELEKOM: 78

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Tolga Akkuşoğlu

Fenerbahçe: Baldwin 17, Boston 2, Tarık Biberovic 8, Jantunen 11, Birch 2, Bacot, James Metecan Birsen 3, Horton-Tucker 29, De Colo 6, Onuralp Bitim 8, Melih Mahmutoğlu

Türk Telekom: Ata Kahraman, Trifunovic 10, Simonovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 9, Bankston 8, Allman 11, Berkan Durmaz, Alexander 9, Usher 8, Smith 12

1. Periyot: 11-20

Devre: 34-42

3. Periyot: 60-56

Beş faulle çıkanlar: 39.14 Doğuş Özdemiroğlu, 39.37 Berkan Durmaz (Türk Telekom)