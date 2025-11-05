Beşiktaş, Athinaikos Qualco'ya uzatmada kaybetti

- Beşiktaş, FIBA Kadınlar EuroCup'ta Athinaikos Qualco'ya uzatmada 84-82 yenildi.
- Mücadelede 19 sayıyla öne çıkan Holly Winterburn, ev sahibi ekibi zafere taşıdı.
- Üçüncü mağlubiyetini alan Beşiktaş, grubunda üçüncü sırada yer aldı.
Basketbol FIBA Kadınlar EuroCup J Grubu 5. haftasında Yunanistan ekibi Athinaikos Qualco ile temsilcimiz Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-20 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-40 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına engel olan Athinaikos Qualco, final periyoduna 70-60 üstünlükle girdi.
Beşiktaş, 4. periyotta iyi savunma yaparak oyunu dengeledi. Karşılaşmanın 4. çeyreği, 75-75 eşitlikle sona erdi ve uzatma periyoduna geçildi.
Uzatma periyoduna etkili hücum ederek başlayan ev sahibi takım, mücadeleyi 84-82 kazandı.
OKONKWO VE FASOULA'NIN PERFORMANSI YETMEDİ
Holly Winterburn, 19 sayıyla takımına galibiyeti getirdi. Beşiktaş'ta Amy Okonkwo ve Mariella Fasoula'nın 21'er sayısı, yenilgiyi önleyemedi.
BEŞİKTAŞ, 3. YENİLGİSİNİ ALDI
Bu sonuçla 4. galibiyetini alan lider Athinaikos Qualco, play-off 1. turunu garantiledi. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.