PFDK, Beşiktaş'a 220 bin TL para cezası verdi

Kupa'daki derbinin bilançosu belli oldu.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy’de karşı karşıya geldi.

Ezeli rakipler, Türkiye Kupası’nda 23. randevuya çıkarken gülen taraf 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.

Öte yandan maç taraftarlar arasında çıkan olaylar nedeniyle gergin anlara sahne oldu.

PFDK'DAN BEŞİKTAŞ'A CEZA

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle siyah-beyazlı kulübe 220 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

FENERBAHÇE'YE İHTAR CEZASI

Ev sahibi Fenerbahçe'nin ise taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası aldığı kaydedildi.

DİĞER CEZALAR

Açıklamada, Hesap.com Antalyaspor Antrenörü Alaattin Gülerce'nin 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün oyuncusu Ali Akman'ın da 3 resmi müsabakadan menedildiği belirtildi.