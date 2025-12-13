Abone ol: Google News

Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji deplasmanında kazandı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi.

Yayınlama Tarihi: 13.12.2025 20:10
  • Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi.
  • Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
  • Beşiktaş, özellikle üçüncü periyottaki üstün performansıyla galibiyete ulaştı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-88'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Flynn 8, Ponitka 1, İsmet Akpınar, Cavanaugh 21, Williams 20, Koprivica 6, Mitchell 6, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Hale 18

Beşiktaş: Mathews 7, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 10, Vitto Brown 11, Zizic 14, Dotson 17, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Lemar 16, Canberk Kuş

1. Periyot: 17-23

Devre: 36-46

3. Periyot: 59-76

