Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji deplasmanında kazandı

- Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Süper Ligi 11. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 95-88 yendi.
- Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
- Beşiktaş, özellikle üçüncü periyottaki üstün performansıyla galibiyete ulaştı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 95-88'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Bahçeşehir Koleji: Flynn 8, Ponitka 1, İsmet Akpınar, Cavanaugh 21, Williams 20, Koprivica 6, Mitchell 6, Furkan Haltalı, Kenan Sipahi 8, Göktuğ Baş, Hale 18
Beşiktaş: Mathews 7, Berk Uğurlu 2, Anthony Brown 10, Vitto Brown 11, Zizic 14, Dotson 17, Yiğit Arslan 11, Morgan 7, Lemar 16, Canberk Kuş
1. Periyot: 17-23
Devre: 36-46
3. Periyot: 59-76