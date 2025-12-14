PSG'nin finaldeki rakibi Flamengo oldu Katar'da düzenlenen 2025 FIFA Kıtalararası Kupa'da finalin adı Paris Saint-Germain ile Flamengo oldu.

Flamengo, Pyramids'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

Flamengo, Pyramids'i 2-0 yenerek finale yükseldi.

Final maçı 17 Aralık'ta Al Rayyan Stadı'nda oynanacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Katar'da düzenlenen 2025 FIFA Kıtalararası Kupa'sının finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya gelecek. FLAMENGO FİNALDE PSG'NİN RAKİBİ OLDU 2025 FIFA Kıtalararası Kupa play-off turunda Mısır ekibi Pyramids'i, 24. dakikada Leonardo Peraira ve 52. dakikada Danilo'nun attığı gollerle 2-0 yenen Brezilya temsilcisi Flamengo, finalde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin rakibi oldu. Al Rayyan Stadı'nda 17 Aralık'ta oynanacak final maçı TSİ 20.00'de başlayacak. "FIFA KITALARARASI KUPA" Organizasyonda geçen yıl Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanan 2024 FIFA Kıtalararası Kupa'sını, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup eden İspanya ekibi Real Madrid kazanmıştı. Son yıllarda futbol yatırımlarını artıran ve büyük organizasyonlara ev sahipliği yapan Katar, son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası ve 2023 Asya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı.

