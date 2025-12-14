Arsenal, Wolves'in kendi kalesine attığı gollerle kazandı

- Arsenal, Premier Lig 16. hafta maçında Wolverhampton'ı 2-1 yendi.
- Goller, Wolves oyuncuları Sam Johnstone ve Yerson Mosquera'nın kendi kalesine atmasıyla geldi.
- Bu sonuçla Arsenal 36 puana ulaştı, Wolves ise 2 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Arsenal sahasında Wolves'i ağırladı.
ARSENAL, EMİRATES’TE KENDİ KALESİNE ATILAN GOLLERLE KAZANDI
Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Sam Johnstone (kendi kalesine) ve 90+4'te Yerson Mosquera (kendi kalesine) attı. Wolves'in tek golü 90. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Arsenal 36 puan olurken, ligde galibiyeti bulunmayan Wolves 2 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Arsenal, Everton'a konuk olacak. Wolves ise Brentford'u konuk edecek.