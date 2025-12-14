Abone ol: Google News

Arsenal, Wolves'in kendi kalesine attığı gollerle kazandı

Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Wolverhampton'ı ağırlayan Arsenal, rakibinin kendi kalesine attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 02:09
Arsenal, Wolves'in kendi kalesine attığı gollerle kazandı
  • Arsenal, Premier Lig 16. hafta maçında Wolverhampton'ı 2-1 yendi.
  • Goller, Wolves oyuncuları Sam Johnstone ve Yerson Mosquera'nın kendi kalesine atmasıyla geldi.
  • Bu sonuçla Arsenal 36 puana ulaştı, Wolves ise 2 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Arsenal sahasında Wolves'i ağırladı.

ARSENAL, EMİRATES’TE KENDİ KALESİNE ATILAN GOLLERLE KAZANDI

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Sam Johnstone (kendi kalesine) ve 90+4'te Yerson Mosquera (kendi kalesine) attı. Wolves'in tek golü 90. dakikada Tolu Arokodare'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Arsenal 36 puan olurken, ligde galibiyeti bulunmayan Wolves 2 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Arsenal, Everton'a konuk olacak. Wolves ise Brentford'u konuk edecek.

Eshspor Haberleri