Beşiktaş, Nikolina Milic'i transfer etti

AA & Ensonhaber
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki basketbolcu Nikolina Milic'i transfer ettiğini duyurdu.
"SÖZLEŞME İMZALADI"
Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımız, 2025/26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Sırp oyuncu Nikolina Milic ile sözleşme imzaladı. Profesyonel kariyerine 2012 yılında Sırbistan ekibi Radnicki ile başlayan oyuncu, pivot pozisyonunda görev yapmaktadır. Nikolina Milic’e Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.
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