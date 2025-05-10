Beşiktaş, pota derbisinde Fenerbahçe'yi mağlup etti

AA & Ensonhaber

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası derbi maça sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 72-62'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Bu sonuçla galibiyet serisini 14 maça çıkaran Beşiktaş, ligde 23. galibiyetini aldı. Sarı-lacivert takım ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPATTI

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş, 3. dakikayı 7-0 önde geçti.

Fenerbahçe karşısında etkili savunma yapan siyah-beyazlılar, 5. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 9-0.

Potasını iyi savunan Beşiktaş, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında 8. dakikayı 11-2 üstün bitirdi.

Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, derbide ilk çeyreği 10 sayılık avantajla önde kapattı: 17-7.

FENERBAHÇE, SOYUNMA ODASINA ÜSTÜN GİRDİ

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ile peş peşe dış atış isabetleri bulan Fenerbahçe, 14. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 22-18.

Bu çeyrekte skor üretmekte zorlanan siyah-beyazlı takım karşısında özellikle pota altından sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 34 saniye kala eşitliği yakaladı: 30-30.

Basket faullerle skor üreten Fenerbahçe, soyunma odasına 33-32 üstün girdi.

BEŞİKTAŞ, FİNAL PERİYODUNA ÖNDE GİTTİ

İkinci yarıya 7-0'lık seriyle giren Beşiktaş, top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertli rakibi karşısında 24. dakikayı 43-38 üstün tamamladı.

Başa baş geçen mücadelede Hayes-Davis ve Guduric'in basketleriyle Fenerbahçe, periyodun bitimine 40 saniye kala yeniden oyuna dengeyi getirdi: 53-53.

Son bölümde Mathews ile pota altından basket bulan Beşiktaş, final periyoduna 55-53 önde gitti.

BEŞİKTAŞ, GALİP GELDİ

Son çeyrek dengeli bir oyunla başladı. Mathews ve Allman ile basketler bulan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son 4 dakikaya 64-60 üstün girdi.

Topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı vermedi ve 38. dakikayı 68-60 önde geçti.

Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 72-62 mağlup etti.

SİNAN ERDEM KAPALI GİŞE

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dolu tribünler önünde oynandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 16 bin seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük çoğunluğunu doldurarak takımlarına destek verdi.

Öte yandan, siyah-beyazlı kulüp hafta boyunca taraftarların derbide "beyaz" giyinmesi için çağrıda bulunmuştu.

ADALI, TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş-Fenerbahçe derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.

Müsabakayı saha kenarından takip eden Adalı, müsabaka öncesinde siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Özalp ve Özkan Arseven de derbi maçı yerinde takip etti.