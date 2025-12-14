Beşiktaş, potada yüksekten uçuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde tarihinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

Bu sezona yüksek perdeden giriş yapan siyah-beyazlı basketbol takımı, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 19 maçta yalnız 1 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi'nde 11'de 11 yaparak en iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş, ligin yanı sıra Avrupa'da da zirvede yer alıyor.

Bu sezon 1'i Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, 10'u BKT Avrupa Kupası ve 11'i Basketbol Süper Ligi olmak üzere toplam 22 maça çıkan siyah-beyazlılar, 3 kez sahadan yenik ayrıldı.

LİGDE YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi.

Dusan Alimpijevic idaresinde sezona etkili bir giriş yapan siyah-beyazlılar, ligde 11'de 11 yaparak yoluna kayıpsız devam ediyor.

En iyi sezon başlangıcı rekorunu her hafta geliştiren Beşiktaş, dün deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni de 95-88 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPASI'NDA DA ZİRVEDE

Siyah-beyazlı ekip, BKT Avrupa Kupası'nda da etkili bir performans ortaya koyuyor.

Kupaya ilk haftada Litvanya temsilcisi Lietkabelis karşısında aldığı sürpriz yenilgiyle başlayan Beşiktaş, daha sonra üst üste 4 maçını kazandı.

Karadağ ekibi Buducnost'a da mağlup olan siyah-beyazlılar, sonrasında çıktığı 4 karşılaşmayı da galip tamamladı ve zirveye kuruldu.

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda bu sezon oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

BU SEZON 22 MAÇTA 3 YENİLGİ

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon üç kulvarda çıktığı toplam 22 maçta 3 kez mağlubiyet yaşadı.

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1, BKT Avrupa Kupası'nda 10 ve Basketbol Süper Ligi'nde 11 olmak üzere toplam 22 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu mücadelelerde 19 galibiyet elde etti.

Avrupa'da Lietkabelis ve Buducnost'a kaybeden siyah-beyazlı ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

EVİNDE FİRE VERMEDİ

Siyah-beyazlı takım, bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda rakiplerine geçit vermedi.

Beşiktaş, bu sezon Basketbol Süper Ligi ve BKT Avrupa Kupası'nda 10'u Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi, 1'i de Sinan Erdem Spor Salonu'nda olmak üzere 11 maça çıktı.

"Akatlar"da 10'da 10 yapan siyah-beyazlılar, Yunanistan takımı Panionios'u da Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk ettiği maçta yenmeyi başardı.

Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile tarihi bir sezon başlangıcını yaşarken taraftarıyla da bütünleşerek zirveyi rakiplerine bırakmadı.

DUSAN ALIMPIJEVIC ETKİSİ

Beşiktaş'taki üçüncü yılını geçiren başantrenör Dusan Alimpijevic, bu sezon ligde ve Avrupa'da şampiyonluk yarışının içinde.

Geçen sezon Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi finallerinde Fenerbahçe Beko'ya kaybeden siyah-beyazlı takım, Alimpijevic yönetiminde büyük bütçeli rakipleriyle kıyasıya rekabet halinde.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe'ye rağmen ligde sezon başından bu yana ritmini koruyan Dusan Alimpijevic idaresindeki Beşiktaş, oynadığı oyunla taraflı tarafsız tüm basketbolseverlerin takdirini kazanıyor.

Taraftarlarla arasındaki bağ da günden güne güçlenen Dusan Alimpijevic, sezon başında çok cazip teklifler gelmesine rağmen siyah-beyazlı takımla devam kararı almıştı.

Aynı zamanda Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştıran 39 yaşındaki başantrenör, ülkesinden gelen tam zamanlı çalışma teklifini ise "Beşiktaş'a ve başkan Serdal Adalı'ya bir sözüm var" diyerek, "imkansız" olarak yanıtlamıştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMIYOR

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sırp başantrenör yönetiminde bu sezon zirveye kurulan Beşiktaş'ı iç saha ve dış sahada yalnız bırakmıyor.

Takımın geçen sezondan bu yana artarak devam eden performansının sonucunda bu sezon "Akatlar" kapalı gişe maçlara sahne oluyor.

Basketbol şubesindeki doğru yapılanmanın meyvelerini toplamaya başlayan siyah-beyazlı takım, bu sezon iç saha maçlarının tamamında taraftar desteğiyle rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

ÜÇ SEZONDA 146 MAÇA ÇIKTI

Başantrenör Dusan Alimpijevic, siyah-beyazlı takımın başında üçüncü sezonunu geçirirken 146 maçta görev yaptı.

Sırp çalıştırıcı, Beşiktaş ile Basketbol Süper Ligi'nde 88, BKT Avrupa Kupası'nda 52, Türkiye Kupası'nda 5, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 1 olmak üzere mücadele ettiği 146 karşılaşmada 96 galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlılar, 50 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.