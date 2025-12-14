Trabzonspor'un Beşiktaş maçında kırmızı kart beklentisi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Akyazı Stadı'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

TRABZONSPOR'UN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Mücadelenin 6. dakikasında Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Orkun'a sarı kart gösterdi.

Bordo-mavili cephe, pozisyonun kırmızı kart gerektirdiği görüşünü savundu.

İNCELEME YAPILMADI

Söz konusu pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi Alper Çetin'in herhangi bir inceleme yapmadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)