Trabzonspor'un Beşiktaş maçında kırmızı kart beklentisi

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada Orkun Kökçü'nün gördüğü kartla ilgili hakem Ali Şansalan'a itirazda bulundu.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 20:17
  • Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan maçta Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı faul sonrası gösterilen sarı karta itiraz etti.
  • Bordo-mavililer, pozisyonun kırmızı kart gerektirdiğini savundu.
  • Hakem Ali Şansalan ve VAR hakemi Alper Çetin, pozisyonu incelemedi.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

Akyazı Stadı'nda oynanan kritik müsabakanın ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

TRABZONSPOR'UN KIRMIZI KART BEKLENTİSİ

Mücadelenin 6. dakikasında Orkun Kökçü'nün Serdar Saatçı'ya yaptığı faul sonrası karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, Orkun'a sarı kart gösterdi.

Bordo-mavili cephe, pozisyonun kırmızı kart gerektirdiği görüşünü savundu.

İNCELEME YAPILMADI

Söz konusu pozisyonun ardından hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi Alper Çetin'in herhangi bir inceleme yapmadı.

