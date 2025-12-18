Beşiktaş, Sopron Basket'e kaybetti

- Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off rövanş maçında Sopron Basket'e 80-59 yenildi.
- İlk maçta İstanbul'da 106-90 galip gelen Beşiktaş, bu mağlubiyetle organizasyona veda etti.
- Sopron Basket, ilk periyodu 27-7 önde bitirip maçı kazandı ve son 16 turuna yükseldi.
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda, Macaristan'ın Sopron Basket takımıyla karşılaştı.
İstanbul'daki ilk maçı 106-90 kazanan Beşiktaş, rövanş mücadelesini 21 sayı farkla kaybederek organizasyona veda etti.
BEŞİKTAŞ FARKLI KAYBETTİ
Sopron Arena'daki müsabakaya etkili başlayan ve ilk periyodu 27-7 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-24 önde gitti.
Üçüncü periyodu 64-44 önde geçen Sopron Basket, parkeden 80-59 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.
Ev sahibi ekipte Zala Friskovec ve Klaudia Papp, 21'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.