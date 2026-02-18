Beşiktaş, TOFAŞ karşısında galip geldi

- Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde TOFAŞ'ı 100-91 yenerek Dörtlü Final'e çıktı.
- Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes karşılaşmasının galibi ile oynayacak.
- Maç, TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleşti ve Beşiktaş'tan Anthony Brown 30 sayı ile en skorer isim oldu.
Basketbol Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında TOFAŞ ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 100-91'lik skorla konuk takım Beşiktaş oldu.
Siyah-beyazlılar, Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
SKOR DAĞILIMI
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 16, Besson, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4
Beşiktaş: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Thomas, Vitto Brown 4
1. Periyot: 30-23
Devre: 53-48
3. Periyot: 70-77