Beşiktaş'tan Panionios'a 18 sayılık fark!

- Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu'nda Panionios'u 101-83 mağlup etti.
- Bu sonuçla Beşiktaş, üst üste üçüncü, toplamda yedinci galibiyetini aldı.
- Panionios ise sekizinci yenilgisini yaşadı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu 9. hafta maçında Yunanistan ekibi Panionios ile karşı karşıya geldi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 101-83'lük skorla temsilcimiz Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ'TAN ART ARDA 3. GALİBİYET
Bu sonuçla siyah-beyazlılar üst üste 3'üncü, toplamda ise 7'nci galibiyetini aldı.
Son sıradaki konuk takım ise 8. yenilgisini yaşadı.
CERNY VE JURASEK İZLEDİ
Beşiktaşlı futbolcular Vaclav Cerny ve David Jurasek, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Alberto Baena (İspanya), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Stefan Calic (Sırbistan)
Beşiktaş: Dotson 11, Mathews 15, Anthony Brown 6, Morgan 16, Zizic 18, Kamagate 6, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 8, Lemar 3, Vitto Brown 5
Panionios: Watson 9, Lemon 8, Starks 10, Kreuser 2, Hands 11, Papas 7, Tsalmpouris 20, Lewis 7, Gontikas 9, Patrikis, Gkikas
1. Periyot: 27-20
Devre: 55-46
3. Periyot: 73-70