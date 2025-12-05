Abone ol: Google News

Galatasaray'ın rakibi Monaco, Brest'e yenildi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, ligde Brest'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Yayınlama Tarihi: 05.12.2025 23:58
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Monaco, Ligue 1'de Brest'e 1-0 yenildi.
  • Maçın tek golünü Brest'ten Kamory Doumbia attı.
  • Galatasaray, Monaco ile 9 Aralık'ta karşılaşacak.

Ligue 1'in 15. hafta maçında Brest ile Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.

Monaco, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde deplasmanda Brest'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı.

Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.

15 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDILAR

Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.

MAÇ 9 ARALIK SALI GÜNÜ

Galatasaray, Monaco müsabakasıyla Devler Ligi'ndeki ilk 8 iddiasını devam ettirmeye çalışacak.

İlk 5 maç sonunda 9 puanı bulunan Galatasaray, 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te II. Louis Stadı'nda 6 puanlı Monaco'ya konuk olacak.

