Galatasaray'ın rakibi Monaco, Brest'e yenildi

- Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Monaco, Ligue 1'de Brest'e 1-0 yenildi.
- Maçın tek golünü Brest'ten Kamory Doumbia attı.
- Galatasaray, Monaco ile 9 Aralık'ta karşılaşacak.
Ligue 1'in 15. hafta maçında Brest ile Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco karşı karşıya geldi.
Monaco, Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde deplasmanda Brest'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.
Ev sahibi ekipte maçın golünü, 28. dakikada Kamory Doumbia attı.
Brest'te Ludovic Ajorque, 60. dakikada kırmızı kart gördü.
15 MAÇTA 7 GALİBİYET ALDILAR
Ligue 1'de Monaco'nun 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucunda 23 puanı bulunuyor.
MAÇ 9 ARALIK SALI GÜNÜ
Galatasaray, Monaco müsabakasıyla Devler Ligi'ndeki ilk 8 iddiasını devam ettirmeye çalışacak.
İlk 5 maç sonunda 9 puanı bulunan Galatasaray, 9 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te II. Louis Stadı'nda 6 puanlı Monaco'ya konuk olacak.