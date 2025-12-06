Galatasaray - Samsunspor maçında tartışılan pozisyon için yorumlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor’u 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin son dakikaları büyük bir tartışmaya sahne oldu.

SAMSUNSPOR, MAÇIN SON ANLARINDA PENALTI BEKLEDİ

90+7’de Samsunspor, Emre Kılınç’ın ortasında topun Kazımcan Karataş’ın eline çarptığını belirterek penaltı bekledi.

Pozisyon, VAR hakemi Onur Özütoprak tarafından yaklaşık iki dakika incelendi.

İncelemenin ardından hakem Mehmet Türkmen oyunu aut atışıyla başlattı ve kısa süre sonra karşılaşmayı bitirdi.

DENİZ ATEŞ BİTNEL: PENALTI OLMALIYDI

Maçın ardından ise eski hakemler ve futbol yorumcuları, tartışmalı pozisyonu değerlendirdi.

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel sosyal medyadan yaptığı paylaşımında pozisyon hakkında, "Kazımcan'ın eline temas eden top Penaltı olmalıydı.! İstem dışı da olsa son anda bir hamlesi var!" ifadelerini kullandı.

UĞUR KARAKULLUKÇU: PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu ise, "Ben son dakikada pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum." dedi.

ERMAN TOROĞLU: YÜZDE YÜZ PENALTI

Ekol TV'de konuşan eski hakem Erman Toroğlu da pozisyonun penaltı olduğunu belirterek, "Yüzde yüz penaltı. VAR'ın görmemesi ve çağırmaması ahlak yoksunluğu. Hakemin de sağı solu oynanmış. Hakem kararıyla Galatasaray galip gelmiş." cümlelerini kurdu.

RIDVAN DİLMEN: SANTRASI BİLE OLMAYACAK BİR PENALTI VERİLMİYOR

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen de tartışmalı pozisyona ilişkin konuştu.

Dilmen şunları ifade etti:

"Kazımcan’ın eli açık olunca top eline çarpıyor; IFAB kurallarına göre buna penaltı diyorlar. Ancak o anda orta hakem ve VAR’ın aklına “Geçen hafta Fenerbahçe–Galatasaray maçının ardından bir sürü olay oldu, taraftar grupları çok ağır şeyler yaptılar; yetmedi, Galatasaray yönetimi baskı yaptı” düşüncesi geldi. Zaten dengeleri birkaç yıldır bozuk olan hakemlerde, bu bozulmuş kafalarda da kurallar işlemiyor ve sonuçta haklının değil, güçlünün yanında olmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla santrası bile olmayacak bir penaltı verilmiyor."

FIRAT AYDINUS: NET PENALTI

Youtube kanalında konuşan eski hakem Fırat Aydınus da pozisyon hakkında "Net penaltı" ifadelerini kullandı.