BOTAŞ, Çanakkale Belediyespor'u farklı geçti

- BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 91-66 yendi.
- Maç, Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynandı.
- BOTAŞ tarafında Dantas 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Çanakkale Belediyespor ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 91-66'lık skorla konuk takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Mesut Öztürk, Yasin Alkan, Hakan Gerey
Çanakkale Belediyespor: Saliha Mandıracı 13, Elif Emirtekin, Dilara Tongar 14, Simge Tokmak 8, Başak Altunbey 8, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 21,
BOTAŞ: Bejedi 19, Ayşegül Günay Aladağ, Dantas 23, Serfa 10, Işık Su Güven 7, İdil Yeniçulha 10, Işılay Eğin 4, Selin Rachel Gül 4, McDaniel 14
1. Periyot: 20-26
Devre: 38-50
3. Periyot: 59-69