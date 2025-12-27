BOTAŞ, Melikgazi Kayseri Basketbol'u mağlup etti

- BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 93-72 mağlup etti.
- Maç, Ankara Spor Salonu'nda oynandı ve BOTAŞ oyuncusu Tuba Poyraz 23 sayıyla öne çıktı.
- Karşılaşmanın başhakemi Ozan Gönen idi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında BOTAŞ ile Melikgazi Kayseri Basketbol karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 93-72'lik skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Ozan Gönen, İzel Deniz Pehlivan, Furkan Köse
BOTAŞ: Bejedi 4, Tuba Poyraz 23, Dantas 20, Williams 18, Işılay Eğin 4, Ayşegül Günay Aladağ 6, Serfa 11, Işık Su Güven, Rana Uçar 5, İdil Yeniçulha 2, Selin Rachel Gül, Mina Berber
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Künek 14, Dangerfield 14, Willams 5, Doğa Adıcan, Merve Arı 2, Merve Uygül 3, İdil Türk 11, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 13, Feray Dalkılıç 10
1. Periyot: 22-18
Devre: 52-35
3. Periyot: 79-50