Fenerbahçe, OGM Ormanspor'a fark attı

- Fenerbahçe, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında OGM Ormanspor'u 109-60 mağlup etti.
- Maç, Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynandı ve ev sahibi takım rahat bir galibiyet aldı.
- Maçın hakemleri İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu ve Seçkin Şentürk idi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftasında Fenerbahçe ile OGM Ormanspor karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 109-60'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk
Fenerbahçe: Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Gustafson 28, Mc Bride 7, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Tuana Vural 7, Allemand 8, Selen Baş 2, Meltem Avcı Yılmaz 10
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 10, Kübra Erat 5, Banu Şimşek 15, Shields 15, Melisa Dönmez, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü 6, Yağmur Güvercin
1. Periyot: 29-10
Devre: 57-31
3. Periyot: 80-41