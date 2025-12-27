ÇBK Mersin'den Çanakkale Belediyespor'a 44 sayılık fark

- ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 100-56 mağlup etti.
- Maç, Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynandı.
- Bu sonuçla ÇBK Mersin, rakibine 44 sayılık fark attı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çanakkale Belediyespor ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.
Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 100-56'lık skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi
Hakemler: Barış Turgut, Çağatay Taşkın, Musa Onur Savaş
Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 2, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 11, Elif Emirtekin, 10, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 11, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 4, Dilasu Engin
ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Ayşenaz Hama 9, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 14, Sinem Ataş 12, Juskaite 11, Geiselsoder 13, Burke 6, Eslem Güler 8, Esra Ural Topuz 11
1. Periyot: 12 - 30
Devre: 22- 47
3. Periyot: 43 - 68