ÇBK Mersin'den Çanakkale Belediyespor'a 44 sayılık fark

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 100-56 yendi.

Yayınlama Tarihi: 27.12.2025 16:19
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Çanakkale Belediyespor ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi.

Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 100-56'lık skorla konuk takım ÇBK Mersin oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Barış Turgut, Çağatay Taşkın, Musa Onur Savaş

Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 2, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 11, Elif Emirtekin, 10, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 11, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 4, Dilasu Engin

ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 11, Ayşenaz Hama 9, Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 14, Sinem Ataş 12, Juskaite 11, Geiselsoder 13, Burke 6, Eslem Güler 8, Esra Ural Topuz 11

1. Periyot: 12 - 30

Devre: 22- 47

3. Periyot: 43 - 68

