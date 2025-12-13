BOTAŞ, OGM Ormanspor'a fark attı

- BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor'u 91-66 yendi.
- Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki 5. galibiyetini elde etti.
- OGM Ormanspor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında OGM Ormanspor ile BOTAŞ karşı karşıya geldi.
M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 91-66'lık skorla konuk takım BOTAŞ oldu.
Ligde bu sezon BOTAŞ, 5'inci galibiyetini elde ederken, OGM Ormanspor 7'nci mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam, Almina Kocabaş
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 12, Kübra Erat 7, Shields 16, Fraser 12, Damla Gezgin 5, Banu Şimşek 7, Yaren Düzcü 3, Melisa Dönmez, Yağmur Güvercin
BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 8, Tuba Poyraz 12, Dantas 21, Williams 12, Serfa 5, Selin Rachel Gül 7, Bejedi 13, Işık Su Güven 4, Rana Uçar 2, Işılay Eğin 5, İdil Yeniçulha 2, Mina Berber
1. Periyot: 17-23
Devre: 28-52
3. Periyot: 48-77