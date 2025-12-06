Abone ol: Google News

BOTAŞ'tan Çanakkale Belediyespor'a 38 sayılık fark!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, ağırladığı Çanakkale Belediyespor'u 117-79 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 16:45
BOTAŞ'tan Çanakkale Belediyespor'a 38 sayılık fark!
  • BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 117-79 yendi.
  • BOTAŞ ligde 4. galibiyetini alırken, Çanakkale 7. mağlubiyetini yaşadı.
  • Maç Ankara Spor Salonu'nda oynandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 117-79'luk skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.

BOTAŞ ligde 4. galibiyetini aldı, Çanakkale Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Ankara

Hakemler: Abdullah Koputan, Burak Pehlivan, Hasan Ok

BOTAŞ: Williams 21, Ayşegül Günay Aladağ 7, Tuba Poyraz 11, Dantas 28, Serfa 15, Bejedi 17, Işık Su Güven 4, Rana Uçar 6, Işılay Eğin 8, İdil Yeniçulha

Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 14, Dilara Tongar 4, Elif Emirtekin 16, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 20, Saliha Mandıracı 5, Nisa Yalçın 4, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin

1. Periyot: 35-23

Devre: 62-44

3. Periyot: 90-60

Eshspor Haberleri