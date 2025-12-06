BOTAŞ'tan Çanakkale Belediyespor'a 38 sayılık fark!

- BOTAŞ, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Çanakkale Belediyespor'u 117-79 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ ile Çanakkale Belediyespor karşı karşıya geldi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 117-79'luk skorla ev sahibi takım BOTAŞ oldu.
BOTAŞ ligde 4. galibiyetini aldı, Çanakkale Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Ankara
Hakemler: Abdullah Koputan, Burak Pehlivan, Hasan Ok
BOTAŞ: Williams 21, Ayşegül Günay Aladağ 7, Tuba Poyraz 11, Dantas 28, Serfa 15, Bejedi 17, Işık Su Güven 4, Rana Uçar 6, Işılay Eğin 8, İdil Yeniçulha
Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 14, Dilara Tongar 4, Elif Emirtekin 16, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 20, Saliha Mandıracı 5, Nisa Yalçın 4, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin
1. Periyot: 35-23
Devre: 62-44
3. Periyot: 90-60