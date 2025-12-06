Abone ol: Google News

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 15. haftasında Kolos Kovalivka ile golsüz berabere kaldı ve liderliği kaptırdı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 18:44
Shakhtar Donetsk, Ukrayna'da liderliği kaybetti
  • Shakhtar Donetsk, Kolos Kovalivka ile 0-0 berabere kalarak liderliği kaybetti.
  • Arda Turan yönetimindeki takım, ikinci kez üst üste berabere kaldı.
  • Shakhtar Donetsk 32 puana, Kolos Kovalivka ise 24 puana ulaştı.

Ukrayna Premier Ligi'nin 15. haftasında Kolos Kovalivka, Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

Kolos Stadium'da oynanan mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Arda Turan'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve liderliği LNZ Cherkasy'e kaptırdı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Shakhtar Donetsk'in puanı bu beraberlikle birlikte 32'ye yükseldi. Kolos Kovalivka da puanını 24 yaptı.

Arda Turan'ın öğrencileri, 16. haftada sahasında Epitsentr ile karşılaşacak. Kolos ise Kryvbas deplasmanına gidecek.

UKRAYNA LİGİ'NDE PUAN DURUMU

