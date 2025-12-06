Abone ol: Google News

Beşiktaş, Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara'yı kadrosuna kattı

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 18:20
Beşiktaş, Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara'yı kadrosuna kattı
  • Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara'yı kadrosuna kattı.
  • Cansu ve Aminata, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta oynayacak.
  • İkili, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giymişti.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, defans oyuncusu Cansu Nur Kaya ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Aminata Haidara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cansu ve Aminata, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.

FATİH VATANSPOR'DA OYNADILAR

Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara, son olarak Fatih Vatanspor forması giydi.

