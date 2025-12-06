Beşiktaş, Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara'yı kadrosuna kattı

- Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara'yı kadrosuna kattı.
- Cansu ve Aminata, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta oynayacak.
- İkili, son olarak Fatih Vatanspor'da forma giymişti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, defans oyuncusu Cansu Nur Kaya ve Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Aminata Haidara'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Cansu ve Aminata, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş'ta yer alacak.
FATİH VATANSPOR'DA OYNADILAR
Cansu Nur Kaya ve Aminata Haidara, son olarak Fatih Vatanspor forması giydi.